ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Таксата за посещение при личния лекар поскъпва значително
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:48 / 26.08.2025Коментари (0)437
©
По-скъпа потребителска такса при лични лекари и при специалисти. Предложението е на Българския лекарски съюз. Смятат, че задължително трябва да има актуализация - а каква да бъде, ще е плод на разговори. Сред вариантите е отново да бъде процент от минималната работна заплата, т.е. вече от 2,90 да бъде близо 11 лева. От пациентски организации "Заедно с теб" са твърдо против увеличаване на таксата.

Вече повече от 10 години потребителската такса е замразена - 2 лева и 90 стотинки.

Загубила е изцяло функциите си, т.е. нито дофинансира системата, нито спира големия поток от хора, т.е. трябва да бъде индексирана и то да бъде така нормативно определена, че да се индексира с някакъв осигурителен доход или с МРЗ, сега дали ще е процент, дали ще е свързана с друг показател свързана, казва пред БНТ Георги Миндов.

Лекари настояват периодично да има автоматично законово индексиране.

Ако увеличат малко заплатите на хората, да могат да си ги плащат, нямам нищо против.

Колко искат, толкова нека я направят. За докторите - само да лекуват. Мен това не ме засяга, защото аз съм пенсионер и мен таксата е малка, не ме интересува, казва друг пациент.

Към момента пенсионерите плащат по 1 лев. Децата и някои други групи пациенти са освободени от такса.

Пациентите, които са освободени от плащането на потребителска такса, всъщност използват един вид привилегия за сметка на труда на лекарите, който остава неовъзмезден в тази си част, споделя общопрактикуващ лекар. Институцията, която освобождава тези пациенти от такса, трябва да се погрижи трудът на тези лекари да бъде овъзмезден.

Според пациентски организации по-скъпата потребителска такса ще затрудни хората и ще доведе до понижаване на качеството на лечение.

При нас постъпват сигнали - пациенти, които обясняват, че са им изписани по 3 хапчета на ден, а те взимат по 2, за да могат да си удължат по-дълго време лечението, докато дойде лечението до следващия преглед с такса 2,90, а какво ще се случи, когато тази такса е 11 лева и е мултиплицирана със специалист, лаборатория, вторичен преглед и т.н. Ако таксата бъде увеличена, достъпът на хората до медицинска помощ ще бъде ограничен, смятат още пациентски организации, казва Пенка Георгиева.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Никола Николов-Паскал ще бъде екстрадиран в България
22:14 / 26.08.2025
Теменужка Петкова: Не те ли е срам, Асене?
22:04 / 26.08.2025
Две момичета скочиха в движение от влак, приети са в пловдивска б...
20:30 / 26.08.2025
Иво Сиромахов: Кат сме най-зле - така да сме
19:00 / 26.08.2025
Най-после добра новина след ужаса в Слънчев бряг!
17:26 / 26.08.2025
Вместо да станем Швейцария на Балканите, се превърнахме в Тайланд...
17:24 / 26.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
20:00 / 24.08.2025
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
Много богат българин, за когото почти никой не е чувал нищо, днес празнува
Много богат българин, за когото почти никой не е чувал нищо, днес празнува
19:35 / 24.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
11:51 / 24.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: