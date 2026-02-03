ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съвременна техника срещу бедствия за 7 млн. евро ще има в 245 общини
Стойността на подадените проектни предложения е 7 млн. евро, които са осигурени по инициатива на министър Борислав Гуцанов чрез Програма "Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР), съфинансирана от Европейския съюз. Проектите ще се изпълняват в партньорство с 245 общини и Националната асоциация на доброволците. С изпълнението им ще се повиши техният капацитет за борба с пожари и наводнения и ще се подобри координацията с доброволците при съвместни спасителни акции при бедствия. Министър Гуцанов обяви инициативата след сигнали от доброволци за необходимостта сами да купуват оборудване. Срокът за подаване на документи изтече миналата седмица при огромен интерес.
Целта на процедурата е пожарникарите и доброволците да бъдат по-добре подготвени при бъдещи кризи, като разполагат със съвременна техника и с по-добра защита.
Общините също ще бъдат снабдени с техника и оборудване за пожарогасителни и спасителни действия. По този начин ще се повиши капацитетът и на доброволните формирования. Ще се подобри и тяхната готовност за съвместни действия с пожарните служби.
Освен за закупуване на съвременна техника, необходима за ефективно реагиране при горски пожари, наводнения и други бедствени ситуации, средствата ще могат да се използват за провеждането на обучения и съвместни учения между професионалните пожарникари и доброволците. Те ще подобрят координацията помежду им и практическата подготовка за реакция при кризи.
Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов вече обяви още една мярка - за превенция и справяне с последствията от бедствията. С още над 40 милиона евро, отново осигурени по ПРЧР, общините ще могат да наемат безработни за почистване на дерета, речни корита и други. Средствата ще могат да бъдат използвани и за разчистване след бедствия. По предложение на министър Гуцанов Министерският съвет създаде специален координационен механизъм, който да набелязва конкретните рискови места и да насочва дейностите по превенция към тях.
