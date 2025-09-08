Съдът отмени формулата за изчисление на сметките за парно

© Върховният административен съд отмени окончателно формулата за изчисление на сметките ни за парно. Темата коментира адвокат Незрет Бабучев в "Твоят ден" по NOVA NEWS.



"Това е победа, защото отменяйки тази методика, съдът дава задължителни указания на административния орган. Министерството на икономиката и енергетиката е длъжно да направи нова методика. А тя има формули, които трябва да се прецизират", посочи той.



Бабучев каза, че решението на ВАС е много добро, но оттук нататък трябва да се предприемат действия от страна на министъра на енергетиката, който да свика екип, за да бъда изготвена нова формула. И допълни, че съдът не е постановил срок, за който трябва да бъде направено това.



По негови думи, за да се минимизират разходите за сградна инсталация, трябва да се стремим към по-доброто ѝ изолиране.