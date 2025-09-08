ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Съдът отмени формулата за изчисление на сметките за парно
"Това е победа, защото отменяйки тази методика, съдът дава задължителни указания на административния орган. Министерството на икономиката и енергетиката е длъжно да направи нова методика. А тя има формули, които трябва да се прецизират", посочи той.
Бабучев каза, че решението на ВАС е много добро, но оттук нататък трябва да се предприемат действия от страна на министъра на енергетиката, който да свика екип, за да бъда изготвена нова формула. И допълни, че съдът не е постановил срок, за който трябва да бъде направено това.
По негови думи, за да се минимизират разходите за сградна инсталация, трябва да се стремим към по-доброто ѝ изолиране.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Турски тирове карат със 120 км/ч по трасето Враца–София
09:35 / 08.09.2025
Отчитат ръст на туристите в планините през лятото
09:04 / 08.09.2025
Очаква се трафикът в последния от трите почивни дни да е доста ин...
08:41 / 08.09.2025
Очаква ни много слънчево и топло време
08:44 / 08.09.2025
Голям празник е!
08:36 / 08.09.2025
Измама: Предлагат фалшиви лекарства за отслабване!
21:31 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Един от най-великите остаря с още една година
23:05 / 06.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS