ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Стъклото на колата на Костадин Костадинов се пръсна на паркинга пред парламента
Това се случва вчера на 28.01.2026 г. по обяд
"Какво се случва според вас и как стъклото буквално е пръснато за миг, без да се вижда каква е причината? Това е колата, с която се придвижвам в София. Паркирана е на паркинга на парламента, а това се случи вчера по обяд. Според криминална полиция стъклото е счупено от външен фактор. Какъв е той, според вас? И защо е счупено точно стъклото на мястото, където се возя?", пише още Костадинов.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 3 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Мъжът на Лена Бориславова: Ще ви кажа нещо за Андрей Гюров, което...
11:08 / 29.01.2026
50 хиляди са гледали видеото, показващо гола клиентка по време на...
10:57 / 29.01.2026
Кои са Carlyle, които се очаква да станат новите собственици на р...
11:06 / 29.01.2026
Синдикат "Образование" тропна по масата заради разлигавените и аг...
10:32 / 29.01.2026
Учителката на Билгин тормозела всички, твърдят негови съученици
09:56 / 29.01.2026
Зимата се завърна в Родопите
09:55 / 29.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Повече от щастлива в новата си къща
09:10 / 27.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Германия обяви награда от един милион евро
13:22 / 27.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS