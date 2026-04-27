Ръководството на Факултета по математика и информатика на Софийския университет "Св. Климент Охридски" излезе със становище на сайта си. Той е във връзка с анонимен сигнал в социалните мрежи за сексуален тормоз от страна на преподавател във Факултета спрямо студентка:

Във връзка с анонимния сигнал в социалните мрежи, Деканското ръководството на ФМИ продължава проверките по случая.

От началото на случая (в петък) до момента (понеделник вечер) никой не е подал официален сигнал до ръководството, било то анонимен или не. Въпреки това, Ръководството продължава проверките по случая.

Деканското ръководство на ФМИ проявява нетърпимост към всякаква форма на тормоз и ще предприеме всички необходими действия, за да гарантира спокойствието и сигурността на студентите и служителите си.

Деканското ръководство призовава всички, които имат информация по случая, да влязат във връзка с Декана проф. Мая Стоянова (stoyanova@fmi.uni-sofia.bg). Пълната анонимност е гарантирана!