Пролетта показва своето капризно лице. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за значителни валежи за утре, 21 април 2026 г. Предупреждението е в сила за цяла Южна България, където се очакват интензивни дъждове и гръмотевични бури.

Студен фронт от северозапад ще премине през страната, носейки със себе си значително количество влага и понижение на температурите.

Какво ни очаква в низините?

Още преди обяд облачността ще обхване страната. Най-сериозни ще бъдат валежите сгръмотевици в южните райони, включително Родопите, Странджа и Сакар. Вятърът ще се ориентира от северозапад, вкарвайки студен въздух. Минималните температури ще са между 5° и 10°, а максималните ще достигнат едва 13° – 18°. В София термометрите ще спрат на около 13°.

Зимата се завръща в планините

В планините времето ще бъде изключително негостоприемно. Очакват се валежи от дъжд, но над 1600-1700 метра те ще преминават в сняг. Вятърът ще бъде силен, първоначално от северозапад, а до вечерта – от север. На 2000 метра височина температурата ще бъде едва 2°.

По Черноморието: Облаци и бурно море

След обяд по морето ще бъде облачно с валежи, които по южното крайбрежие ще бъдат интензивни. Очакват се гръмотевици и вълнение на морето от 2-3 бала. Температурата на морската вода остава около 12°-13°.