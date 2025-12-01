ЗАРЕЖДАНЕ...
|Строителен предприемач: Има реална възможност цените на жилищата в България да поевтинеят
Според него причината за това е свързана с урбанистичното планиране и развитието на инфраструктурата.
"Всички градоустройители ще кажат, че градовете трябва да се развиват по северните територии, а не да се преуплътняват южните райони. Ако общините създадат рамкови програми за развитие на инфраструктурата в тези по-слабо населени райони, капиталът, български и чужд, ще се насочи към там и ще започнат да се изграждат жилища и да се купуват, което ще доведе до намаляване на цената на имотите“, коментира Шопов пред Money.bg.
Строителният предприемач е категоричен, че цените на имотите трябва да бъдат по-ниски, за да бъдат жилищата достъпни за широката част от населението.
"Жилището не е луксозна стока като кожено палто или спортна кола. Всеки човек трябва да живее някъде и да има добри условия на живот, за да е полезен за себе си, семейството и обществото. В пазарната икономика има търсене и предлагане – когато търсенето е по-голямо от предлагането, цените растат“, посочва Шопов.
Секторът на строителството е печеливш и играе важна роля в националната икономика – генерира над 12 млрд. лева, осигурява заетост на около 156 хиляди души и формира 4,2% от БВП. Освен икономическите ползи, строителството има и социален ефект, като дава възможности за работа на социално уязвими групи.
Инж. Шопов подчертава, че основният проблем при строителството в страната е липсата на адекватно градоустройство и комуникация с властите.
"Преобладаващата част от обществото има негативно отношение към строителите, което не е логично. Строителството има и негативи, като замърсяване и прах, но има и значими ползи, като приходи за бюджета и социални ефекти“, пояснява той.
Според него българските градове се развиват хаотично.
"София например повече от 30 години се развива без реален финансов и инфраструктурен план. Това води до хаотично строителство – някъде има преуплътняване, другаде – празни и неизползвани зони“, допълва Шопов.
Друг основен проблем на сектора е недостигът на квалифицирани кадри. Решението според строителите е привличането на специалисти както от вътрешността на страната, така и чуждестранни работници. В момента в строителството у нас работят значителен брой сирийски бежанци, роми, както и специалисти от Узбекистан.
"Капиталът не търпи ниша – бизнесът винаги се оправя, той е изключително находчив и мотивиран“, посочва инж. Шопов.
Председателят на НАСП подчертава, че вече е наложително да се мисли и за стария сграден фонд в страната.
"Това трябва да е основен ангажимент на държавата“, категоричен е той, отбелязвайки, че обновяването и реновирането на старите жилища е ключово за осигуряване на достъпни и качествени условия за живот.
