ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Строителен предприемач: Има реална възможност цените на жилищата в България да поевтинеят
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:03Коментари (0)1133
©
Според инж. Георги Шопов, председател на Управителния съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП), има реална възможност цените на жилищата в България да не само спрат да растат, но дори да поевтинеят.

Според него причината за това е свързана с урбанистичното планиране и развитието на инфраструктурата.

"Всички градоустройители ще кажат, че градовете трябва да се развиват по северните територии, а не да се преуплътняват южните райони. Ако общините създадат рамкови програми за развитие на инфраструктурата в тези по-слабо населени райони, капиталът, български и чужд, ще се насочи към там и ще започнат да се изграждат жилища и да се купуват, което ще доведе до намаляване на цената на имотите“, коментира Шопов пред Money.bg.

Строителният предприемач е категоричен, че цените на имотите трябва да бъдат по-ниски, за да бъдат жилищата достъпни за широката част от населението.

"Жилището не е луксозна стока като кожено палто или спортна кола. Всеки човек трябва да живее някъде и да има добри условия на живот, за да е полезен за себе си, семейството и обществото. В пазарната икономика има търсене и предлагане – когато търсенето е по-голямо от предлагането, цените растат“, посочва Шопов.

Секторът на строителството е печеливш и играе важна роля в националната икономика – генерира над 12 млрд. лева, осигурява заетост на около 156 хиляди души и формира 4,2% от БВП. Освен икономическите ползи, строителството има и социален ефект, като дава възможности за работа на социално уязвими групи.

Инж. Шопов подчертава, че основният проблем при строителството в страната е липсата на адекватно градоустройство и комуникация с властите.

"Преобладаващата част от обществото има негативно отношение към строителите, което не е логично. Строителството има и негативи, като замърсяване и прах, но има и значими ползи, като приходи за бюджета и социални ефекти“, пояснява той.

Според него българските градове се развиват хаотично.

"София например повече от 30 години се развива без реален финансов и инфраструктурен план. Това води до хаотично строителство – някъде има преуплътняване, другаде – празни и неизползвани зони“, допълва Шопов.

Друг основен проблем на сектора е недостигът на квалифицирани кадри. Решението според строителите е привличането на специалисти както от вътрешността на страната, така и чуждестранни работници. В момента в строителството у нас работят значителен брой сирийски бежанци, роми, както и специалисти от Узбекистан.

"Капиталът не търпи ниша – бизнесът винаги се оправя, той е изключително находчив и мотивиран“, посочва инж. Шопов.

Председателят на НАСП подчертава, че вече е наложително да се мисли и за стария сграден фонд в страната.

"Това трябва да е основен ангажимент на държавата“, категоричен е той, отбелязвайки, че обновяването и реновирането на старите жилища е ключово за осигуряване на достъпни и качествени условия за живот.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Алибегов: Нищо не налагаше това поскъпване, всичко е 100% спекула...
10:14 / 01.12.2025
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха...
10:10 / 01.12.2025
Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез ме...
09:19 / 01.12.2025
Главчев налага реформи в Сметната палата - реже щатове и въвежда ...
08:52 / 01.12.2025
Блъснаха патрулка, отцепила движението, полицай загина на място
08:28 / 01.12.2025
Кеворкян: Това е цунами, с което няма да се справи никой
07:57 / 01.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
14:12 / 30.11.2025
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
15:50 / 30.11.2025
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
13:27 / 29.11.2025
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
15:57 / 29.11.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
21:15 / 30.11.2025
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Гърция
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Гърция
09:24 / 29.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
Легендата Любослав Пенев се бори за живота си
Басейна на "Младост"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: