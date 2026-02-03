ЗАРЕЖДАНЕ...
|Страхотен шанс за българските учители
Fulbright Teaching Excellence and Achievement (FTEA) е насочена преподаватели в среден и гимназиален курс по български, английски или друг чужд език, математика, природни или обществени науки или ресурсни учители по тези предмети. Срокът за кандидатстване е до 25 март 2026 г.
Шестседмичната програма за професионално развитие се провежда в университет в САЩ и по време на престоя си там учителите участват в общи академични семинари, фокусирани върху нови методологии на преподаване, и се включват в една от трите тематични кохорти по медийна грамотност, екологично образование или равнопоставеност между половете в образователната система. Включена е и практика с учител-партньор от САЩ в местни средни училища, както и разнообразие от допълнителни професионални и културни дейности.
В рамките на стипендията се покриват разходите на учителите, а повече за критериите, на които трябва да отговарят кандидатите са публикувани на https://www.fulbright.bg/stipendia-za-uchiteli/.
