Страхотен шанс за българските учители
Автор: Илиана Пенова 12:57Коментари (0)547
©
Български учители могат да кандидатстват за стипендии по програма Фулбрайт България за усъвършенстване на медийната грамотност.

Fulbright Teaching Excellence and Achievement (FTEA) е насочена преподаватели в среден и гимназиален курс по български, английски или друг чужд език, математика, природни или обществени науки или ресурсни учители по тези предмети. Срокът за кандидатстване е до 25 март 2026 г.

Шестседмичната програма за професионално развитие се провежда в университет в САЩ и по време на престоя си там учителите участват в общи академични семинари, фокусирани върху нови методологии на преподаване, и се включват в една от трите тематични кохорти по медийна грамотност, екологично образование или равнопоставеност между половете в образователната система. Включена е и практика с учител-партньор от САЩ в местни средни училища, както и разнообразие от допълнителни професионални и културни дейности.

В рамките на стипендията се покриват разходите на учителите, а повече за критериите, на които трябва да отговарят кандидатите са публикувани на https://www.fulbright.bg/stipendia-za-uchiteli/.







