ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Стотици видеа с голи клиентки от бургаски салони са свалени, сигналите от жени не спират
Автор: Иван Сотиров 17:14Коментари (0)320
© Burgas24.bg
Продължават да валят сигнали от дами, които са притеснени от скандала с бургаските центрове за красота, чиито клиентки лъснаха в порносайтове. Част от тях се тревожат, че също са били тайно заснети и клипове с голите им тела могат да бъдат разпространени във виртуалното пространство. 

Вече са свалени от интернет пространството стотици видеоклипове и снимки, съдържащи изображения на жени, заснети по време на разкрасителни процедури в двата бургаски салона. Това споделиха на брифинг прокурор Щилиян Димитров - говорител на РП - Бургас и гл. инспектор Асен Фортунов - началник отдел "Икономическа полиция" при ОДМВР – Бургас, предаде репортер на Burgas24.bg.

Към този момент не е повдигнато обвинение срещу никого. "Всеки, който е имал достъп до въпросните видеозаписи, може да се счита за лице, коеъто е разпространявало съдържанието“, каза Димитров и увери, че се работи интензивно по делото.

"Работи се в тясно сътрудничество с международни партньорски служби и ГДБОП. Една от нашите основните ни цели е да ограничим целия достъп и да елиминираме последващо разпространение  на такива клипове и снимки“, заяви Фортунов. И допълни, че са извършени процесуално – следствени действия на пет адреса - два търговски обекта и три на частни лица, свързани с двата бургаски салона. Иззети са DVR устройства, телефони, харддискове, компютърни конфигурации и др., на които предстои да бъдат извършени експертизи. Процесът по обследването им обаче бил изключително трудоемък. 

Повече вижте в прикаченото видео! 



Още по темата: общо новини по темата: 7
04.02.2026 »
04.02.2026 »
04.02.2026 »
03.02.2026 »
03.02.2026 »
03.02.2026 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Васил Терзиев за убитите в "Петрохан": Помагал съм им открито, на...
15:59 / 04.02.2026
Сарафов за хижа "Петрохан": Потресен съм! Родители на деца саботи...
15:42 / 04.02.2026
Експерт по национална сигурност за случая в хижа "Петрохан": Жерт...
15:18 / 04.02.2026
Мелачки, ножове и различни уреди за мъчение са открити във "фабри...
16:29 / 04.02.2026
Топ криминалист: Как го виждате вие трима души да се самоубият?
15:13 / 04.02.2026
Правителството вдигна заплата
15:40 / 04.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
19:32 / 02.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
17:35 / 03.02.2026
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
21:54 / 02.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Делото Епстийн
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Инцидент пред заведение за гироси в Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: