Стикерите за годишен технически преглед отпадат, но услугата няма да поевтинее
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:05Коментари (0)408
©
От 30 декември 2025 г. стикерите за годишен технически преглед (ГТП) официално са в историята. Това стана факт след промени в наредбата на Министерството на транспорта, приети след окончателно решение на Върховния административен съд. Въпреки това обаче цената на услугата не само не намаля, а на много места дори се увеличи.

Върховният административен съд отмени екостикерите още през юни миналата година с аргумента, че те не изпълняват реална държавна функция и единствено оскъпяват услугата за гражданите. До влизането в сила на новата наредба пунктовете работеха в междинен режим – стикерът се издаваше, но се лепеше върху удостоверението за преминат преглед, а не на предното стъкло.

Проверка на медии показва, че след Нова година е трудно да се намери технически преглед за лек автомобил под 50 евро. В София и големите градове цените масово са между 55 и 59 евро, при положение че до края на 2025 г. стандартната тарифа беше около 100 лева.

Поскъпването се случва въпреки Закона за еврото, който задължава търговците да обосновават увеличенията на цените.

От бранша обясняват, че няма централизирано ценообразуване и всеки пункт сам определя тарифите си. По думите на Иван Василев от Националното сдружение на пунктовете за ГТП, отпадането на стикерите е компенсирано с въвеждането на електронен сертификат.

"Цифровият сертификат струва с около 20% повече от досегашния стикер, който беше 10,50 лв. с ДДС. Това са разходи, които неминуемо се калкулират в цената за клиента“, коментира пред вестник "Телеграф" Василев.

Електронният документ е достъпен чрез мобилно приложение и QR код от удостоверението за ГТП и съдържа пълния протокол от прегледа.

Допълнителен фактор за по-високите цени е сериозният недостиг на квалифицирани технически специалисти. Това води до увеличаване на разходите за труд и прави поевтиняване на услугата в близко бъдеще малко вероятно, признават собственици на пунктове.







