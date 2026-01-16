ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Стикерите за годишен технически преглед отпадат, но услугата няма да поевтинее
Върховният административен съд отмени екостикерите още през юни миналата година с аргумента, че те не изпълняват реална държавна функция и единствено оскъпяват услугата за гражданите. До влизането в сила на новата наредба пунктовете работеха в междинен режим – стикерът се издаваше, но се лепеше върху удостоверението за преминат преглед, а не на предното стъкло.
Проверка на медии показва, че след Нова година е трудно да се намери технически преглед за лек автомобил под 50 евро. В София и големите градове цените масово са между 55 и 59 евро, при положение че до края на 2025 г. стандартната тарифа беше около 100 лева.
Поскъпването се случва въпреки Закона за еврото, който задължава търговците да обосновават увеличенията на цените.
От бранша обясняват, че няма централизирано ценообразуване и всеки пункт сам определя тарифите си. По думите на Иван Василев от Националното сдружение на пунктовете за ГТП, отпадането на стикерите е компенсирано с въвеждането на електронен сертификат.
"Цифровият сертификат струва с около 20% повече от досегашния стикер, който беше 10,50 лв. с ДДС. Това са разходи, които неминуемо се калкулират в цената за клиента“, коментира пред вестник "Телеграф" Василев.
Електронният документ е достъпен чрез мобилно приложение и QR код от удостоверението за ГТП и съдържа пълния протокол от прегледа.
Допълнителен фактор за по-високите цени е сериозният недостиг на квалифицирани технически специалисти. Това води до увеличаване на разходите за труд и прави поевтиняване на услугата в близко бъдеще малко вероятно, признават собственици на пунктове.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Зарядно предизвика пожар. Майка и двете й дъщери починаха, мъж е ...
07:17 / 16.01.2026
Глобените заради спекула търговци, не са длъжни да връщат по-ниск...
07:07 / 16.01.2026
Радев ще връчи третия мандат днес
07:39 / 16.01.2026
Времето се преобръща, дъждовете преминават в сняг
06:58 / 16.01.2026
"Кроношпан" с официална позиция за спиране на дейността им
22:54 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Учителка по БЕЛ стана директорка на училище в Пловдив
14:33 / 14.01.2026
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS