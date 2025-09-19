Стачка в БНТ, новините ще са телеграфни, а програмата ще е ограничена

© Служители на Българската национална телевизия ще проведат едноседмична стачка в периода от 24 септември до 1 октомври. Това съобщава OFFNews, позовавайки се на свои източници. Основните искания на протестиращите са повишаване на възнагражденията и подобряване на условията на труд.



По информация на медията е създаден инициативен стачен комитет, който вече е уведомил генералния директор извън мандат Емил Кошлуков за предстоящите действия. След изпращането на уведомлението обаче срещу стачката е започнал натиск, твърдят организаторите.



Инициативата идва от оператори, режисьори, монтажисти и звукорежисьори на БНТ, като част от репортерите също са заявили готовност да се включат. Според OFFNews в инициативния комитет участват около 900 души, но все още не е ясно колко точно ще се включат в стачните действия.



Стачката няма да доведе до спиране на излъчването на БНТ, но ще ограничи работата на служителите. В уведомителното писмо до ръководството се посочва, че в периода на протеста:



- новините ще се излъчват в телеграфен стил, без разширени репортажи;



- режисьорите и операторите ще работят само с общи планове;



- монтажистите ще монтират материалите през черни бланкове;



на екрана постоянно ще стои надпис "Предварителни стачни действия на служителите на БНТ“, а водещите ще съобщават същото.



-Служителите ще присъстват на работните си места, но ще изпълняват задълженията си само в половината от работното време.



Стачният комитет предупреждава, че ако след края на едноседмичните действия исканията не бъдат удовлетворени, ще се премине към ефективна стачка. Тогава Българската национална телевизия ще преустанови отразяването на дейността на Народното събрание, Президентството и Министерския съвет.