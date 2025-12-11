ЗАРЕЖДАНЕ...
|Sooshi Mango за първи път в България на 19 юни
Home Made е най-голямото и най-амбициозно шоу на Sooshi Mango досега – експлозивна смесица от скеч театър, култови персонажи, културни сблъсъци, неподправена самоирония и онзи специфичен етно-хумор, който ги превърна във феномен с над 800 милиона гледания онлайн. Шоуто разкрива нецензурирания свят на детството им, където семейните скандали са шумни, очакванията – по-наситени от вкуса на соса в тенджерата на Нона, а обичта се изразява чрез закачки, вина и… опасно много храна.
Sooshi Mango – съставен от братята Джо и Карло Саланитри и техния най-добър приятел Андрю Манфре – е безспорно един от феномените в стендъпа на последното десетилетие. Новата им продукция идва с любимите персонажи Johnny, Vince и Sam, разточителна сценография, голям екран, музикални изненади и характерния за Sooshi Mango хаос, енергия и импровизация, които разсмиват публиката до сълзи. Home Made отдава почит на имигрантските родители – италиански, гръцки, балкански и много други, които са оформили поколения – едновременно писмо, написано с любов и откровена пародия, в която всяко семейство, независимо от неговия произход, може да се разпознае.
Sooshi Mango са сред най-успешните комедийни групи в Австралия, носители на AACTA наградата за Любим дигитален комедиен създател, единствените комици в историята, разпродали три поредни шоута в Rod Laver Arena, творци, чиито герои, видеа, подкаст (Saucy Meatballs: A Podcast Not About Meatballs) и сценични продукции превземат света с бърза скорост.
На 19 юни публиката у нас ще може да види на живо тази адски смешна от етно-хумор, семейни недоразумения, културни сблъсъци, носталгия, самоирония и неподправени усмивки, с които Sooshi Mango печелят сърца по целия свят. Шоуто във Vidas Art Arena ще се превърне в нашествие на етно-шеги, перуки, абсурдни лели и чичовци и достатъчно смях за дни наред след края на представлението.
Билетите за Sooshi Mango излизат в продажба в петък, 12 декември, на цени започващи от 33 евро. Следете новините около събитието на festteam.bg, ticketstation.bg и в социалните мрежи на организатора.
