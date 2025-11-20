ЗАРЕЖДАНЕ...
|София пак привилегирована, Пловдив чака на опашката
Агенция "Пътна инфраструктура“ прави това уточнение по повод заложените капиталови разходи в проекта на държавен бюджет за 2026 г. и прогнозният размер на капиталови разходи по проекта за 2027 г. и 2028 г. Реалната му стойност ще бъде ясна едва след определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка, провеждането и определянето на изпълнител. Чрез процедурата ще се търси най-икономически изгодното предложение за изпълнение на този значим проект.
Отсечката, която ще трябва да се изгради от ул. "Ралевица“ в столицата до връзката с АМ "Струма“, ще преминава през гъсто населена територия, тесен път и за реализирането на проекта ще са необходими сложни инженерни решения.
Идейният проект, който е изготвен по споразумение от Столична община, предвижда изграждането на тунел и естакада в участъка от кв. "Бъкстон“ до кв. "Овча купел“. Трасето ще пресича няколко реки и изисква сложно преминаване по язовирна стена. То ще преминава и над няколко булеварда, към които трябва да бъдат изградени необходимите пътни връзки, съобразно нарастващия трафик.
Именно построяването на сложни съоръжения като тунели и естакади формират високата прогнозна стойност за реализирането на проекта. Концепцията за тунел, който ще започва непосредствено след бул. "Бъкстон“, предвижда изграждането на съоръжение с две тръби всяка с дължина от по 700 м, като всяка от тях ще е с по две ленти за движение. Естакадата, която е включена в идейния проект, е с дължина 1,5 км, с две платна, като всяко ще е с по три ленти за движение в посока.
Освен големите съоръжения, проектът за завършване на околовръстния път предвижда изграждането на още четири по-малки съоръжения, както и на необходимата пътна инфраструктура, която ще трябва да осигурява достъпа до бъдещата Националната детска болница.
Цялостното разширяване на южната дъга от път II-18 Софийския околовръстен път чрез привеждането ѝ към автомагистрален габарит се изпълнява със съвместните действия на Агенция "Пътна инфраструктура“ и Столична община. Изграждането на последния участък от СОП е важен за националната пътна инфраструктура и ще осигури достъп до бъдещата Национална многопрофилна детска болница в София. В тази връзка Общината, Агенцията и Здравната инвестиционна компания за детска болница подписаха на 29 октомври 2025 г. споразумение за сътрудничество и координация за изграждане на транспортната и техническата инфраструктура.
С цел да се избегне забавяне в изпълнението на строителството и навлизане в допълнителни процедури, удължаващи времето за реализация на обекта, АПИ възнамерява да възложи инженерингова процедура - проектиране и строителство. Предвижда се обществената поръчка за избор на изпълнител да стартира през 2026 г., като заложените средства за следващата година са само за проектиране и в размер на 17 млн. лв. Прогнозният срок за започване изграждането на трасето между кв. "Овча Купел“ до АМ "Струма“ е през 2027 г.
АПИ призовава този проект да не се ползва за спекулации, породени от нездрави политически амбиции, тъй като е от национално значение и ще осигури не само комфорта, но и сигурността на пътуващите граждани.
