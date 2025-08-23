ЗАРЕЖДАНЕ...
|Софийският университет обяви допълнителен прием за някои специалности
Ето какво пише в съобщението, публикувано на сайта на СУ:
За попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата съгласно т. 1 и т. 8 от РМС № 394 от 18 юни 2025 г. и за попълване на незаети след окончателното класиране места за обучение срещу заплащане, съгласно т. 2 и т. 8 от РМС № 394 от 18 юни 2025 г., Софийският университет "Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен прием.
Срокът за регистрация за класиране е от 8.30 ч. на 9 септември до 17.00 ч. на 12 септември 2025 г. Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – http://www.uni-sofia.bg . Достъпът до електронния портал изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща.
В допълнителния прием на студенти за попълване на незаети места, субсидирани от държавата и за попълване на незаети места за обучение срещу заплащане, могат да участват кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети в рамките на броя на приетите студенти в съответствие с утвърдения капацитет на висшето училище, професионалните направления и на специалностите от регулираните професии и кандидати, които не са участвали досега в кандидатстудентската кампания на Софийския университет, но отговарят на условията за прием. Кандидатите за определени специалности могат да участват с кандидат-студентски изпити, положени в други висши училища.
Класирането ще бъде обявено на 16 септември 2025 г. Записването на новоприетите студенти ще бъде на 17, 18 и 19 септември 2025 г.
