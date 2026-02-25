ЗАРЕЖДАНЕ...
Смениха шефа на АПИ
Инж. Стоян Николов ще изпълнява длъжността председател на Управителния съвет на АПИ до назначаване на титуляр.
До момента инж. Николов беше член на Управителния съвет, съобщава МРРБ.
