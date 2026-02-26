Областната дирекция на МВР – Смолян е с нов директор. Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев старши комисар Костадин Пачеджиев е назначен на поста, като заема мястото на досегашния директор старши комисар Цветан Цанков.Костадин Пачеджиев е роден през 1969 г. в Смолян и постъпва в системата на Министерство на вътрешните работи през 1998 г. През годините преминава през редица изпълнителски и ръководни длъжности в структурите на областната дирекция, както и в национални служби за сигурност.В професионалната си кариера той е работил и в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност“, както и в Държавна агенция "Национална сигурност“. От 7 юли 2021 г. е временно преназначен на длъжността заместник-директор на областната дирекция и началник на отдел "Криминална полиция“.Като служител на МВР многократно е награждаван за постигнати високи професионални резултати.Това не е първият път, когато Пачеджев оглавява областната дирекция в Смолян. През април 2022 г. той пое поста на директор до август 2023 г., когато на негово място беше назначен старши комисар Цветан Цанков.Сега Цанков е преназначен в звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи, а ръководството на областната дирекция отново поема Костадин Пачеджиев.