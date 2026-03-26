Днес над страната ще преобладава слънчево време с разкъсана, предимно висока облачност, в следобедните часове над западните райони и с незначителна купеста. Ще духа до умерен, в местата разположени по северните склонове на планините и по долината на Струма временно силен вятър от юг. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, по-ниски по крайбрежието на морето – между 9° и 12°, в София – около 18°.
Над планините облачността ще е разкъсана предимно висока, около и след пладне в масивите от западната половина на страната с развитие и на купеста облачност. Ще духа умерен, по високите части и на места по северните склонове силен до бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.
Слънчево и топло време днес с температури до 22 градуса
