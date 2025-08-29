ЗАРЕЖДАНЕ...
|След снощния инцидент със загинала жена: Социалният министър разпореди проверка на дома в Огнен
Целта на проверката е да се установи дали персоналът на социалната услуга е спазил нормативните процедури за качество и дали е предприел необходимите мерки за осигуряване на безопасността на настанените в дома хора.
Те са евакуирани и са в безопасност. Предприети са действия за уведомяване на техните близки. Община Карнобат е осигурила изхранването на хората чрез домашен социален патронаж.
