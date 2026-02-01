ИЗПРАТИ НОВИНА
След приетия от депутатите закон: Как ще се извършва регистрацията на електрическите тротинетки?
Автор: ИА Фокус 09:47
©
Депутатите въведоха нови изисквания за електрическите тротинетки и техните собственици. Според последните промени в законодателството ще бъде създаден регистър на индивидуалните електрически превозни средства и на лицата, които ги използват. Данните ще се подават към кмета на общината по постоянен адрес, а конкретният ред ще бъде определен с наредба.

Темата коментира от Ивайло Милчев от Българската асоциация за електромобилност.

Милчев припомни, че самият закон е приет още в края на август миналата година и е влязъл в сила от септември, но едва сега се изяснява как ще се прилага на практика.

"Това, което направи Комисията по транспорт на 19 декември, е да внесе искане за отваряне на закона, за да може да се регламентира по какъв начин ще се регистрират тротинетките“, обясни пред bTV експертът.

Той уточни, че отговорността за изработване на правилата се прехвърля към Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата, която трябва да изготви наредба в срок до три месеца.

Един от основните неясни въпроси остава как и къде ще се поставят регистрационните номера или стикери върху тротинетките.

"И аз не знам. Този въпрос искахме да го обсъдим още миналата година, но за съжаление браншът не беше допуснат до разговорите“, заяви Милчев.

Според него има различни възможности – заден калник или кормилния прът.

"В Унгария съм виждал тротинетки с табели, които се слагат отзад на калника. Но ако калникът се счупи, възниква въпросът какво правим. Друг вариант е голям регистрационен стикер на кормилния прът, така че камерите да могат да го засичат, тъй като винаги са разположени отпред“, уточни експертът.

Към момента единственият сигурен идентификатор на тротинетките е серийният номер на рамата.

"Това е единственият идентификатор за всяка една тротинетка. Отдолу обикновено има и информация за вносителя и спецификацията“, каза Милчев.

Той подчерта, че тепърва трябва да се реши какви точно данни ще се събират – дали ще има номер на рама, как ще се доказва собствеността и как ще се процедира при различните видове електрически превозни средства.

Сериозен проблем според асоциацията е липсата на разграничение между частните тротинетки и тези за споделено пътуване.

"Тротинетките за обществено ползване се използват от различни лица. На чие име ще бъдат регистрирани? И доколкото знам, много от тях дори нямат сериен номер. Това показва необмислеността на закона“, коментира Милчев.

Причината за законодателните промени е ръстът на инцидентите с тротинетки. От парламентарната трибуна беше изнесена статистика за 429 пътно-транспортни произшествия, 432 ранени, 111 тежко пострадали и 4 загинали.

Според Милчев обаче липсва цялостен анализ: "Никой не направи разграничение колко от тези инциденти са със споделени тротинетки и колко – с частни. Не се анализираха и причините – дали става дума за превишена скорост, инфраструктура или липса на толерантност от останалите участници в движението.“

Очаква се до средата на годината да стане ясно как точно ще се извършва регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства.

"Очакваме тези неясноти да бъдат изчистени и да се създаде работеща, балансирана рамка, която хем да повиши безопасността, хем да не обезкуражава използването на този екологичен начин на транспорт“, обобщи Ивайло Милчев.







