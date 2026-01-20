ЗАРЕЖДАНЕ...
|Слави Василев: Всичко е подготевно за партията на Радев, въпрос на време е
Слави Василев потвърди публично, че ще участва в бъдещия проект на Радев, макар и "като редови член“. По думите му създаването на партията е въпрос на време и "всичко е подготвено“, въпреки че формално формацията все още не е обявена. Василев подчерта, че решението на Радев да прекрати предсрочно мандата си е "смел и рисков акт“, но според него – необходим и закъснял не е. Той го определи като "нов курс“, продиктуван от обществените нагласи и дългогодишния апел президентът да материализира политическото си влияние в партиен проект.
Василев изключи личното си участие в кандидатдепутатски листи и заяви, че кадровите решения ще бъдат взети от бъдещото партийно ръководство. Според него Радев умишлено е направил рязък разрез между президентската институция и партийната политика, за да избегне смесване на властови роли – за разлика от предишни примери в българската история.
На противоположната позиция застана Цветанка Андреева. Пред bTV тя заяви, че Радев "отдавна действа като политик“, като по думите ѝ е използвал президентската институция за изграждане на собствен проект. Според Андреева той вече е упражнявал реална изпълнителна власт чрез служебните кабинети и именно тогава е тествал възможностите си за еднолично управление.
Политологът отправи остри критики към геополитическата ориентация на Радев, определяйки го като "отявлен евроскептик“ и "представител на проруско влияние“. Според нея влизането му в парламентарните избори означава директна заявка за оперативната изпълнителна власт, каквато не е била наблюдавана от времето, когато БСП се бореше за първото място на национални избори.
Общото между двете позиции е признанието, че оставката на Румен Радев бележи нов етап в българския политически живот. Дали новият му проект ще се превърне в доминиращ фактор или ще задълбочи политическата поляризация – предстои да стане ясно с официалното му представяне и участието в предстоящите избори.
