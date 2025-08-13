ЗАРЕЖДАНЕ...
|Слави Трифонов: Нямам думи!
Той припомни също така, че волейболните ни национали до 19 г. наскоро победиха националния отбор на САЩ на световното първенство в Ташкент.
Ето цялата публикация:
"След като мъжкият национален отбор по волейбол до 19 години победи с 3:2 гейма отбора на Съединените американски щати на световното първенство, днес, на Световното първенство в Индонезия, женският ни национален отбор до 21 години разби американския национален отбор с 3:0 гейма.
Всичко това е изумително! Нямам думи, с които да опиша каква гордост представляват тези български младежи, защото те – независимо от обстоятелствата и лишенията – по един изключително достоен начин продължават да представят себе си и родината ни. Те, заедно с техните треньори, безапелационно заслужават нашите адмирации и уважение.
Респект и ви благодаря!"
