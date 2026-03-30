Госпожо Президент, вижте сега: Вие ще продължавате да си мълчите, а аз ще продължавам да си говоря. Даже ще започна да крещя. Честно да Ви кажа, досега, колкото пъти съм крещял, все е свършило работа. А Вашето мълчание това заслужава. Мислите си, че като мълчите, нищо няма да стане. Приличате на дете. Детето като си затвори очите и… няма проблем. Но проблемът, госпожо Президент, е пред Вас и заради Вас.
Така Слави Трифонов отправи критика към Илияна Йотова, като обвини държавния глава в мълчание по казуса около назначаването на Андрей Гюров за министър-председател, чрез публикация в социалните мрежи.
Ето какво още пише той:
Според адвоката на Съда на ЕС Андрей Гюров не е бил подуправител на БНБ, когато сте го назначили за министър-председател, което означава, че той е нелегитимен. И когато Съдът на ЕС излезе със същото решение, защото то така и ще стане, Вие ще сте извършили закононарушение! Ще сте нарушили Конституцията!
И тогава пак ли ще си мълчите, госпожо Президент?! Не, ще Ви кажа тогава какво ще правите. Много ще се срамувате. Е, аз искам да Ви помогна да избегнете този срам, затова Ви говоря тези неща, а Вие се правите, че не ме чувате.
И докато аз Ви говоря, а Вие си мълчите, Гюров се прави на избран министър-председател и започна да обикаля света. Като какъв днес той е в Украйна? И какво договаря в Украйна от наше име?
Гюров се разхожда из света, но не е виновен той - Вие сте виновна! И се прави на министър-председател, но вината е Ваша! Вие го назначихте за такъв. Каквато и глупост да направи утре Гюров, а той ще продължи да твори глупости, в крайна сметка вината ще бъде Ваша.
Така че, единственият Ви ход е да се задействате и да направите най-простото нещо - да спазвате закона!
Забиха две кирки в колата на млада дама
22:54 / 30.03.2026
Крум Зарков за договора с Украйна: Акт на върховна политическа бе...
23:03 / 30.03.2026
Иво Сиромахов: Тая краставица струва 15 евра, не е някакъв евтинд...
22:34 / 30.03.2026
"Не ни въвличайте във война": Радев с остър коментар срещу властт...
23:04 / 30.03.2026
Терзиев захапа лошо Борисов заради думите му в Пловдив
21:04 / 30.03.2026
Синоптик: Ще си натрупа доста сняг в Родопите
21:13 / 30.03.2026
