ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Слави Трифонов: Аз съм мафиот, чалгар и хетеросексуален селяндур, но няма да млъкна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:06Коментари (0)806
©
Лидерът на "Има такъв народ“ Слави Трифонов публикува остра позиция във "Фейсбук“ относно инцидента в Русе, при който началникът на МВР–Русе пострада тежко след сблъсък с група младежи.

"Добре де, аз само едно нещо не разбирам – кой му скъса и спука бъбрека на този шефа на МВР – Русе?“, започва Трифонов.

По думите му според "Продължаваме промяната – Демократична България“ полицейският началник сам е провокирал младежите. "Разбирам, че според ППДБ той е трябвало да ги остави да си джиткат там из квартала, с колкото километра искат. А като ги е спрял – да ги остави доброволно да го пребият. Да си трае като мишка и да не се обажда. Най-добре да го бяха убили, за да не се мъчи – така щеше да зарадва ръководството на ППДБ“, пише още той.

Сравнявайки аргументите на защитниците на младежите, Трифонов прави иронична аналогия: "Значи тогава, ако продължавам по тази логика – той сам си е спраскал бъбрека! Сам се е нападнал в гръб и сам се е удрял в бъбреците. Или пък неговият комшия. Но ако са момчетата – те са имали право, били са провокирани.“

Трифонов се възмущава и от оправданията, че "едно от момчетата е от добро семейство“. "Да ви припомня – и Осама бин Ладен е от много добро саудитско семейство“, коментира той.

В публикацията си шоуменът и политик обвинява ППДБ в манипулации и лъжи:

"Киро излъга за двойното си гражданство. Лена фалшифицира подписи. Асен лъже за връзката си с бившата шефка на митниците, която лично той назначи. Всички заедно лъгаха, че аз съм собственик на "Капитан Андреево“ и че съм мафиот.“

Накрая Трифонов заключава с ирония:

"Аз съм мафиот, чалгар и хетеросексуален селяндур. Такъв съм и ми е много късно да се променям. Но няма да престана да ви дразня, защото живеем в свободна страна и има свобода на словото. Фейсбукът си е мой и няма да мълча!“


Още по темата: общо новини по темата: 33
10.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Умен старт на новия семестър – водещи смартфони с 0% лихва на лиз...
19:10 / 11.09.2025
Гръцка фирма в България уволни над 100 души, на работа останаха с...
16:49 / 11.09.2025
Доган: Здрав съм, не съм получил инфаркт, не ходя като блуждаещо ...
17:09 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
Експерт: Еднократната пластмаса е опасна за здравето ни
15:00 / 11.09.2025
Семеен лекар: Няма къде да запишете детето си в момента
15:14 / 11.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
09:02 / 10.09.2025
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
20:55 / 09.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
10:24 / 10.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така
09:57 / 09.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
51-ото Народно събрание
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: