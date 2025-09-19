Скок на студентските и докторантските стипендии

© С 27,3% се увеличава финансовата подкрепа за докторантите в държавните висши училища и научни организации. От 1 октомври 2025 г. месечната им стипендия ще достигне 1562 лева – с 335 лева повече от настоящия размер. Общо 4079 докторанти ще се възползват от повишението, от които 3802 се обучават във висши училища, а 277 – в научни организации.



За целта в централния бюджет вече са заложени 8,468 млн. лева.



Правителството подчерта, че решението е обвързано с минималната работна заплата, като стипендията за докторанти не може да бъде под 150% от минималното възнаграждение за страната през последните 12 месеца.



"Тази стъпка осигурява финансова стабилност и по-спокоен старт в научната и академичната кариера“, коментират от МС.



Успоредно с това се увеличават и студентските стипендии. Минималният размер нараства от 120 на 150 лева, а максималният – от 200 на 250 лева. Промените за студентите ще влязат в сила веднага след обнародването на постановлението.



Кабинетът отпусна и 1,65 млн. лева допълнително по бюджета на Министерството на образованието и науката за подпомагане на студентското кредитиране.



Средствата са предвидени заради нарастващия обем кредити, които се изискват предсрочно – поради непогасяване от кредитополучателите или настъпване на специални обстоятелства, като смърт, трайна неработоспособност, както и при раждане или осиновяване на второ или следващо дете в рамките на пет години след края на гратисния период.



Право на студентски заем имат всички обучаващи се в редовна форма – както в държавните, така и в частните висши училища. В обхвата попадат 138 170 студенти и 2489 докторанти.