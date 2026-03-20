Случай на разпространение на спорна информация в национален ефир предизвика реакция и постави въпроси за журналистическите стандарти. Поводът е издание на Лице в лице по bTV, в което гост беше Иво Христов.По време на разговора, посветен на конфликта в Близкия изток, водещата Цветанка Ризова неколкократно заявява, че в Конституцията на Иран е записано, че държавата Израел трябва да бъде унищожена. Твърдението е използвано като аргумент в контекста на дискусията.Проверка на публично достъпни източници показва, че подобен текст не съществува в действащата иранска конституция. Експерти уточняват, че позициите за Израел, изразявани от ирански политически лидери през годините, са част от политическа реторика, но не представляват официална правна норма.В отговор на излъченото съдържание са предприети конкретни действия. Подготвено е официално искане за опровержение, адресирано до bTV. Паралелно с това будни граждани са подали сигнал до Съвет за електронни медии (СЕМ), който има правомощия да следи за спазването на етичните и професионални стандарти в електронните медии.Разпространението на лесно проверима невярна информация, особено по чувствителни международни теми, може да подкопае доверието към медиите. Освен това използването на подобни твърдения в контекста на военни конфликти крие риск от формиране на подвеждащи обществени нагласи.