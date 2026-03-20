Случай на разпространение на спорна информация в национален ефир предизвика реакция и постави въпроси за журналистическите стандарти. Поводът е издание на Лице в лице по bTV, в което гост беше Иво Христов.

По време на разговора, посветен на конфликта в Близкия изток, водещата Цветанка Ризова неколкократно заявява, че в Конституцията на Иран е записано, че държавата Израел трябва да бъде унищожена. Твърдението е използвано като аргумент в контекста на дискусията.

Проверка на публично достъпни източници показва, че подобен текст не съществува в действащата иранска конституция. Експерти уточняват, че позициите за Израел, изразявани от ирански политически лидери през годините, са част от политическа реторика, но не представляват официална правна норма.

В отговор на излъченото съдържание са предприети конкретни действия. Подготвено е официално искане за опровержение, адресирано до bTV. Паралелно с това будни граждани са подали сигнал до Съвет за електронни медии (СЕМ), който има правомощия да следи за спазването на етичните и професионални стандарти в електронните медии.

Разпространението на лесно проверима невярна информация, особено по чувствителни международни теми, може да подкопае доверието към медиите. Освен това използването на подобни твърдения в контекста на военни конфликти крие риск от формиране на подвеждащи обществени нагласи.