Скандал около Цветанка Ризова след спорно изказване за Иран в ефир
По време на разговора, посветен на конфликта в Близкия изток, водещата Цветанка Ризова неколкократно заявява, че в Конституцията на Иран е записано, че държавата Израел трябва да бъде унищожена. Твърдението е използвано като аргумент в контекста на дискусията.
Проверка на публично достъпни източници показва, че подобен текст не съществува в действащата иранска конституция. Експерти уточняват, че позициите за Израел, изразявани от ирански политически лидери през годините, са част от политическа реторика, но не представляват официална правна норма.
В отговор на излъченото съдържание са предприети конкретни действия. Подготвено е официално искане за опровержение, адресирано до bTV. Паралелно с това будни граждани са подали сигнал до Съвет за електронни медии (СЕМ), който има правомощия да следи за спазването на етичните и професионални стандарти в електронните медии.
Разпространението на лесно проверима невярна информация, особено по чувствителни международни теми, може да подкопае доверието към медиите. Освен това използването на подобни твърдения в контекста на военни конфликти крие риск от формиране на подвеждащи обществени нагласи.
Иво Аръков за финансирането от 255 000 евро: Бях осма резерва. Получих шанс, защото други се отказаха
Енергийната комисия каза "не" на идеята на Трайков да извади от БЕХ – "Марица-изток" и ТЕЦ "Марица изток 2"
Картаген трябва да бъде разрушен.
