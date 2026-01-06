Сиромахов: Кариерата на Антон Хекимян е безспорно доказателство, че леденото хоро носи кяр

© Кариерата на Антон Хекимян е безспорно доказателство, че леденото хоро носи кяр и берекет. Този лаконичен и леко ироничен коментар направи общественикът Иво Сиромахов в личния си фейсбук профил.



Припомняме, че днес е Богоявление. По традиция на 6 януари калоферци влизат в реката, за да са здрави през следващата година. Много мъже от цялата страна също пристигат в града, за да се включат в обичая.



Бившият журналист от bTV през последните години също на няколко пъти влезе в река Тунджа. В момента Хекимян е общински съветник в Столичния общински съвет от групата на ГЕРБ (СДС).



