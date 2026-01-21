Сиромахов: Ако човек ходи навсякъде с анцуг, не означава непременно, че е спортист. Може и да е българин

© БНТ Писателят и общественик Иво Сиромахов за пореден път прояви чувството си за хумор, публикувайки следните кратки, но доста интересни изречения в социалната мрежа Фейсбук:



Ако човек ходи навсякъде с анцуг, това не означава непременно, че е спортист. Може и да е българин.



"В България, ако влезете в офис и видите хора с костюми и един с анцуг, шеф е оня с анцуга", коментира публикацията наша сънародничка, влизайки в неговия уж шеговит тон, която очевидно е съгласна с написаното от Сиромахов.