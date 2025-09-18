ИЗПРАТИ НОВИНА
Синоптикът Петър Янков: В началото на следващата седмица времето се обръща!
Автор: ИА Фокус 15:10Коментари (0)447
© bgonair
Хората много пътуват и се интересуват от прогнозите за времето. Краткосрочните прогнози - до 48 часа, са най-достоверни, каза синоптикът на Bulgaria ON AIR Петър Янков. 

По думите му четвъртък е най-удобният ден за прогнози, тъй като хората ще бъдат информирани за времето точно преди пътуванията си през уикенда.

Времето през уикенда и следващата седмица

През почивните дни активните процеси ще бъдат главно над западните части от Европа. Балканите ще бъдат с много слънчеви часове. Ще бъде топло, а максималните температури ще бъдат между 28 и 32 градуса, съобщи Янков в "България сутрин". 

Понижението на температурите, което наблюдаваме през последните дни, ще бъде краткотрайно, стана ясно от прогнозата му.

В началото на следващата седмица в цялата страна температурите ще надвишават 30 градуса, каза още Янков. 

На 22 септември настъпва астрономическата есен, но метеорологичната ще бъде около 25 септември.

Времето по морето и в планините

Температурата на морската вода по Южното Черноморие ще се задържи в рамките на 24 градуса, а в северните ни курорти - 23. Вълнението на морето ще отслабне.

В планините времето ще бъде слънчево. На около 2500 метра температурите ще бъдат между 10 и 12 градуса. 

На 1500 метра височина градусите ще достигат 16-17.

Какво представлява торнадото

"Торнадото се среща най-често в централните части на Северна Америка. В Европа подобни явления се наричат тромб. Близо до морските повърхности това явление се нарича смерч", уточни Петър Янков. 

Синоптикът поясни, че такива щурмови ветрове със завихряне са характерни за мощни купесто-дъждовни облаци. При торнадото оста е вертикална и хоботът се спуска от облака към земната повърхност. 

"Аз лично съм наблюдавал такова явление между Чирпан и Стара Загора. Характерно е явлението по плажовете на Созопол в края на август, началото на септември", завърши Янков.







Още новини от Национални новини:
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро...
14:46 / 18.09.2025
Бивш МВР министър загадъчно: Скоро мнозина ще разберат какво е пр...
14:00 / 18.09.2025
Абсолютни легенди идват в България, и то не къде да е!
13:21 / 18.09.2025
В петък сутринта ще е много студено
12:36 / 18.09.2025
Борисов за протеста на ПП пред НС: Не съм дошъл пеша, защото ме б...
12:25 / 18.09.2025
Ще замразят ли минималната работна заплата?
12:06 / 18.09.2025

