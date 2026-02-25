Силви Кирилов отхвърли твърденията за десетократно завишени цени при обществената поръчка за скринингови тестове

© По-рано днес служебният здравен министър доц. Михаил Околийски и финансовият министър Георги Клисурски съобщиха за съмнения за завишени цени в обществена поръчка за онкоскрининг.



Бившият министър на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм излезе с позиция по въпроса и категорично заяви, че твърденията за "десетократно завишени цени“ не отговарят на истината и на фактите.



Публикуваме цялото му становище без редакторска намеса:



Сравняват се аптечни бързи тестове с количествен фекален имунохимичен тест – FIT, избран за националната програма за скрининг на колоректален рак. Това са различни технологии и различен клас медицински изделия.



Аптечните тестове са качествени, с визуален резултат, без автоматизация, без калибрация и без гарантирана лабораторна проследимост. При масов скрининг това увеличава риска от фалшиви резултати.



Количественият FIT е затворена лабораторна система от най-висок клас. Той позволява количествено измерване, задаване на гранични стойности, работи със стандартизирана пробовземна система и отговаря на изискванията на клиничните лаборатории за автоматизация и контрол на качеството. Той превъзхожда gFOBT по специфичност и клинично представяне и не изисква диетични ограничения.



Това е международно препоръчваният стандарт съгласно европейските ръководства, IARC и СЗО.



Българският лекарски съюз разработи алгоритми за организация на програмата, които за първи път в България покриват всички европейски критерии и следват пътната карта на IARC и СЗО. Те бяха представени на 3rd EU Cancer Screening Report Workshop през февруари 2026 г.



Процедурата е проведена по Закона за обществените поръчки при критерий "най-ниска цена“. Договорът е подписан на 22 октомври 2025 г., а не на 18 февруари 2026 г., както се твърди публично. Цената включва всички разходи и е фиксирана за срока на договора. Няма нормативно изискване за референтно ценообразуване за този клас изделия.



"Надценка“ може да се твърди само при сравнение на идентични продукти със съпоставими характеристики. Такова сравнение не е представено.



Скринингът за колоректален рак е политика за намаляване на смъртността.



Националната програма се основава на международни стандарти и научни доказателства, а не на опростени ценови внушения.