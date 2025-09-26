ИЗПРАТИ НОВИНА
Силен вятър на изток, дъжд на запад, сняг в Рила и Пирин
Автор: Десислава Томева 08:07Коментари (0)236
©
Жълт код за силен вятър е обявен за областите: Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. Очаква се силен изток-североизточен вятър с пориви до 20-22 m/s.

Днес облачността ще бъде предимно значителна и на места в Западна България и крайните югоизточни райони ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен, в Източна България и силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 18°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин - дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 7°.

По Черноморието ще има променлива, по южното крайбрежие по-често значителна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.







