ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Сигурно място ли са детските градини у нас?
Автор: ИА Фокус 22:33Коментари (0)0
©
Детската градина трябва да бъде място на сигурност, грижа и развитие. Но когато чуем за деца, успели да избягат, или за случаи на грубо отношение, дори агресия - се появяват въпроси – достатъчна ли е защитата, която предлагаме на децата си, и какво още е нужно, за да бъде средата наистина безопасна и подкрепяща. За родителите доверието в системата е ключово и всеки пропуск може да го разклати.

Пред NOVA NEWS Антонина Кенова от ГИ "За качествена и иновативна образователна система" и Иванка Харбалиева, директор на ДГ "Брезичка", поставиха акцент върху ключовата роля на учителите и семейството в развитието на децата.

"Най-много усилия трябва да влагаме в човешкия фактор – в учителите, както в детските градини, така и в училищата", заяви Кенова. Тя подчерта, че според педагозите, с които работи, още 3-годишните деца са "изключително будни и много осъзнати", което изисква от възрастните по-голяма отговорност и внимание.

Директорът на ДГ "Брезичка" Иванка Харбалиева сподели същото мнение и допълни: "Децата се пазят от възрастния и затова където е учителят, там е и родителят. Мисля, че ние загубихме чувството за самосъхранение – забравихме да вярваме на децата и да им казваме какво да правят."

Харбалиева посочи още, че голяма част от родителите подценяват способностите на децата си, като ги смятат за "твърде малки" и често продължават да ги водят "за ръчичка". По думите ѝ този подход по-скоро затваря врати, вместо да подготви малчуганите за реалния живот.

Сред обсъдените теми беше и безопасността в детските градини. Кенова подчерта, че макар учителите постоянно да следят и преброяват децата, сградите често имат различно устройство и по няколко входа: "Няма как до всяко дете или вход да има жива охрана. Ключът е в разговорите между децата и родителите – именно родителите трябва да обясняват повече за това какъв е светът навън."







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Ад на АМ "Тракия"! Автомобилите почти не се движат
20:11 / 30.09.2025
Добрата новина: 4-годишният Мартин, прегазен от АТВ, е изписан от...
19:07 / 30.09.2025
Оставиха в ареста двамата служители на ДАИ, взели подкуп от екипа...
19:16 / 30.09.2025
Доживотна присъда за двама българи убили лекар в Крим
17:06 / 30.09.2025
Съдът оправда изцяло Константин Сулев, разследвал Пепи Еврото
15:55 / 30.09.2025
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат...
15:56 / 30.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
10:30 / 28.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са български
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са български
22:19 / 28.09.2025
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: