Ще тикнат ли зад решетките тримата, задържани след трагедията в Несебър?
Автор: Николай Парашкевов 14:42
© Burgas24.bg
Тримата мъже, който бяха задържани след трагичния инцидент в Несебър, при който загина 8-годишният Иван от Разлог, бяха конвоирани току-що до Съдебната палата в Бургас. След минути започва заседанието на Окръжен съд Бургас, на което ще бъде определена мярката им за неотклонение, предаде репортер на Burgas24.bg.

Както съобщихме инцидентът стана около 13:00 ч. в морето пред х-л "Афродита" на "Талисман бийч" в Несебър. Момченцето падна по време на парасейлинг на несебърския плаж от височина 40-50 м. Въпреки предприетите спешни реанимационни действия, детето почина.

"Към настоящия момент обвиняемите са привлечени за престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК – смърт при професионална непредпазливост. За това престъпление се предвижда лишаване от свобода от 1 до 6 години. Работим по всички версии, разследването е в много начален етап, предстои изготвянето на експертиза“, каза пред медиите прокурор Сузана Койнова. Тя ще настоява за постоянен арест за тримата.



