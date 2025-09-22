ИЗПРАТИ НОВИНА
Шофьори ще получат "честитки" от Пътна полиция
Автор: ИА Фокус 21:23
© bTV
И през тези почивни дни не липсват скоростни нарушения, засечени на 32-те отсечки, на които вече се следи за средната скорост.

От събота до тази сутрин нарушенията на скоростта в страната са общо над 1600.

Поведение като за писта засичат тол камерите в отсечката Момково - Любимец на магистрала "Марица“.

Рекордьорът преминава със средна скорост от 197 км/ч. До дни шофьорът ще получи "честитка" от Пътната полиция.

Акт и наказание ще получи и друг шофьор. В същата отсечка, но в посока към границата с Турция, тол камерите хващат още едно рекордно нарушение - 186 км/ч средна скорост, пише bTV.

За повечето шофьори това е скорост, в която реакцията е почти невъзможна.

За 60 часа през дългия уикенд тол камерите в страна заснемат над 1600 скоростни нарушения. Най-много са в област Видин, Северната скоростна тангента на София и черната отсечка край Телиш.

В края на почивката трафикът е засилен, а опашките – километрични. Най-тежка е обстановката на магистрала "Струма“ в района на Симитли.

Интензивно е движението и по магистрала "Хемус“. В късния следобед задръстване се образува 10 км преди столицата заради ремонт. През целия ден екипи на полицията са на терен и при нужда регулират трафика.


Статистика: