Често говорим за скоростта като за най-големия убиец, но съществува и една друга опасност - тази на шофьора, който се движи прекалено бавно и е напълно изолиран от реалността.

Поредният пример за липса на пътна етика идва от Кресненското дефиле - един от най-критичните и натоварени участъци в страната. Шофьори съобщават, че километрично трасе е било преминато със скорост от 35-40 км/ч, продиктувана не от претоварен тир или селскостопанска техника, а от обикновен лек автомобил.

Резултатът е предвидим и опасен - огромна колона от изнервени шофьори и почти

пълно парализиране на трафика.

Най-притеснителното в случая не е ниската скорост сама по себе си, а фактът, че водачът не е отбил нито веднъж, въпреки наличието на десетки разширения и ясно поставени пътни знаци, указващи места за пропускане на колоната. Тези знаци не са поставени случайно. Те съществуват именно за ситуации, в които по-бавно движещо се превозно средство задържа движението. Целта е да се избегне натрупване на колони, напрежение и опасни маневри.

Често се говори за превишената скорост като за "убиец №1“ на пътя. Но системното и необосновано бавно каране в участъци с ограничена възможност за изпреварване създава изкуствено напрежение, което води до грешки. Един престой от 20-30 секунди в някоя отбивка може да предотврати километричен стрес и потенциални катастрофи.

Тук идва и големият въпрос към органите на МВР и "Пътна полиция“. Докато камерите за скорост работят неуморно, контролът върху водачите, които активно затрудняват движението, е практически нулев. Масово явление е шофьори да държат телефона на ухото си, заради което "пъплят“ по пътя, или просто да изпитват криворазбран срам да отбият и да пропуснат останалите. Органите на реда обаче изглежда не приемат това за нарушение, въпреки че законът изисква от бавнодвижещите се превозни средства да осигурят път на колоната. Липсата на глоби за такова поведение само затвърждава чувството за безнаказаност и липса на самосъзнание.

Да отбиеш и да пуснеш хората зад себе си не е признак на несигурност или "загуба“. Напротив - това е висша форма на шофьорска култура и интелект. Това показва, че разбираш динамиката на пътя и уважаваш времето и нервите на другите.

Според Закона за движение по пътищата, чл. 22. (2), водач на пътно превозно средство, което се движи с ниска скорост и поради това причинява създаването на колона от пътни превозни средства, трябва да ги пропусне при първа възможност.

Глобата е 50 лева.