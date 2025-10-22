ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьор: Хайде вече да се научим как се минава през кръгово, а?
Какво казва законът?
Основно правило при навлизане в кръгово движение е водачите да се придържат в дясно по посоката на движение. Това правило е общовалидно за движение по пътищата в България.
Абсолютно задължително е водачът да се пристрои в дясна пътна лента, когато планира да напусне кръстовището от първия му изход. За да изпълни маневрата правилно, шофьорът следва да подаде навременен светлинен сигнал за намерението си още при навлизането в кръстовището.
Когато се планира напускане на кръговото кръстовище от втори, трети, четвърти и всеки следващ изход, водачът следва да заеме лява пътна лента (ако са налични повече от две – тази, чиято маркировка указва желаната от водача посока) непосредствено преди навлизането му в кръстовището. Навлизането става с подаден ляв светлинен сигнал, който бива заменен с десен непосредствено преди излизането от кръстовището.
Левият сигнал при движение в колелото съобщава на другите водачи, че планираме да останем в кръговото движение до момента, в който не го заменим с десен, за да заявим, че ще напуснем кръговото движение.
Когато кръговото кръстовище е съставено от повече от две пътни ленти, тогава водачът следва да се ръководи от поставената пътна маркировка. Тя указва разрешената посока за движение във всяка една от тях.
