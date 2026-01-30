ИЗПРАТИ НОВИНА
Шефът на НЗОК: Автоматичното отчитане на аптеките вече е факт
Автор: Вилислава Ветренска 11:38Коментари (0)68
©
Започва изцяло автоматично отчитане на аптеките за изпълнените от тях рецепти за лекарства, които се финансират частично или напълно от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Така отпада необходимостта от подаване на всеки две седмици на отчети от аптеките към НЗОК за изпълнените от тях предписания. Това заяви доц. Петко Стефановски, управител на НЗОК, при среща с експерти от НЗОК и Информационно обслужване (ИО) АД.

Промяната стана възможна след като от 1 януари 2026 г. Здравната каса въведе електронна валидация на рецептите в реално време, която е интегрирана с Националната здравноинформационна система (НЗИС). По този начин общественият фонд работи директно с оригиналните медицински документи, изпратени от НЗИС, и отпада нуждата от досегашното повторно подаване на данните от аптеките.

"С електронизацията се цели избягване на грешки в отчетите на аптеките, а това е и поредна стъпка към изпълнение на ангажиментите, които поех пред Народното събрание при избора ми за управител на НЗОК“, добави още доц. Стефановски.

Интеграцията с НЗИС позволява още, докато лекарят предписва рецептата, тя да се валидира по всички правила на НЗОК за заплащане и да се потвърди или върне с грешка, която да бъде отстранена на момента. В аптеката всички контроли също се изпълняват в реално време при подаване на данните към НЗИС и фармацевтът получава потвърждение, че отпускането е коректно и ще бъде заплатено от НЗОК.

Новият процес за отпускане на лекарства в извънболничната медицинска помощ следва стратегията за развитие на електронното здравеопазване в България, като разширява обхвата на въведените от НЗОК, в средата на 2025 година, контроли в реално време. С въвеждането на новия процес драстично намаляват допусканите грешки, а получаването в реално време на обратна връзка подобрява качеството и скоростта на работата на партньорите на НЗОК. На пациентите се спестява разхождането между лекарския кабинет и аптеката, в случаите, когато е необходима корекция на рецептата. Отпадането на обработката на двуседмичните отчети осигурява повече време за експертни дейности за контрол от служителите на НЗОК.

Контролите в реално време са договорени с Българския фармацевтичен съюз (БФС) и с Българския лекарски съюз (БЛС), като така новият процес в НЗОК е напълно прозрачен за всички и независещ от субективни фактори.

Ръководството на НЗОК е ангажирано, за да се създаде рамката в следващите месеци, електронните контроли в реално време да обхванат и другите дейности, които НЗОК заплаща. По този начин ще се улесни процесът по заплащането на дейности от Касата. Ръководството на НЗОК изказва своите благодарности към БФС и БЛС за разбирането и съдействието при въвеждане на новите процеси, както и към екипа на "Информационно обслужване“ АД, извършил успешното реализиране на промените.







