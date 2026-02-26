ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шефът на КЗП за високите сметки за ток: Един потребител трябва да извърви дълъг път, за да разбере дали е прав
По думите му цялата отговорност трябва да се понесе от електроразпределителните мероприятия.
"Потребителят следва да зададе своята жалба към предприятието, което има срок от 1 месец, в който трябва да разгледа жалбата. Ако не се установи проблем, потребителят може да сезира и КЕВР. Тоест един потребител трябва да извърви дълъг път, за да разбере дали е прав", обясни Колячев в предаването "Денят започва" по БНТ.
Той уточни, че ще бъде направен пълен обзор на събитията и каквото зависи от комисията, ще бъде взето като мерки.
"Очаквам жалбите да се умножат следващия месец, ако тези сметки продължават да нарастват. Фактите трябва много бързо да се изяснят", каза той.
Председателят на КЗП каза и че продължават проверките за нарушения след въвеждането на еврото.
"В хранителни магазини и в заведения сме предприели инициатива с БАБХ за последващи инспекции на обекти", обясни Колячев.
Той заяви, че комисията се опитва да не изостава с основната си дейност, въпреки проверките покрай закона за въвеждането на еврото.
"Не смогваме с администрацията, с която разполагаме. Предприети са мерки и се надяваме, че съставът ще бъде допълнен", каза той.
