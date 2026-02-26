ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Шефът на КЗП за високите сметки за ток: Един потребител трябва да извърви дълъг път, за да разбере дали е прав
Автор: ИА Фокус 09:36Коментари (0)0
© БНТ
Ние смятаме, че правата на потребителите са ощетени. Това каза председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев относно високите сметки за ток. 

По думите му цялата отговорност трябва да се понесе от електроразпределителните мероприятия.

"Потребителят следва да зададе своята жалба към предприятието, което има срок от 1 месец, в който трябва да разгледа жалбата. Ако не се установи проблем, потребителят може да сезира и КЕВР. Тоест един потребител трябва да извърви дълъг път, за да разбере дали е прав", обясни Колячев в предаването "Денят започва" по БНТ. 

Той уточни, че ще бъде направен пълен обзор на събитията и каквото зависи от комисията, ще бъде взето като мерки. 

"Очаквам жалбите да се умножат следващия месец, ако тези сметки продължават да нарастват. Фактите трябва много бързо да се изяснят", каза той. 

Председателят на КЗП каза и че продължават проверките за нарушения след въвеждането на еврото. 

"В хранителни магазини и в заведения сме предприели инициатива с БАБХ за последващи инспекции на обекти", обясни Колячев. 

Той заяви, че комисията се опитва да не изостава с основната си дейност, въпреки проверките покрай закона за въвеждането на еврото. 

"Не смогваме с администрацията, с която разполагаме. Предприети са мерки и се надяваме, че съставът ще бъде допълнен", каза той.


Още по темата: общо новини по темата: 25
26.02.2026 Собственик на заведение: При 7,5 MWh през декември платих 1555 евро, а през януари - 3937
25.02.2026 16% от българите се затрудняват да отопляват дома си
24.02.2026 Когато се твърди, че потреблението не е увеличено, а в крайна сметка се получава висока сметка за ток, причината може да е и в грешно отчитане на консумацията
24.02.2026 Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
22.02.2026 Омбудсманът: Според енергодружествата, ние сме в ледената епоха
21.02.2026 Асен Христов: Цялата истерия с повишените сметки за тока не съществува
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
До 95% от брокерите на недвижими имоти в сегашния им вид ще изчез...
08:38 / 26.02.2026
Иво Сиромахов: Аз съм потресен!
08:35 / 26.02.2026
Днес ще опитат да махнат Сарафов
08:09 / 26.02.2026
Теодора Георгиева: Аз не мога да разбера какво точно е нарушениет...
08:13 / 26.02.2026
Температурите падат до минус 6 градуса след 24 часа
08:11 / 26.02.2026
Зорница Славова: Големите бизнеси, които смятаха България за стра...
22:36 / 25.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
19:11 / 24.02.2026
Адвокат: Бясна съм! Крайно време е държавата да се намеси и да регулира даването на здравна информация онлайн
Адвокат: Бясна съм! Крайно време е държавата да се намеси и да регулира даването на здравна информация онлайн
12:32 / 25.02.2026
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
14:12 / 25.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Левовете могат да бъдат обменяни безплатно не само в България, но и във всички държави от еврозоната до 2 март
Левовете могат да бъдат обменяни безплатно не само в България, но и във всички държави от еврозоната до 2 март
09:52 / 24.02.2026
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
14:06 / 25.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Скок на цените на тока
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
148 години от Освобождението на България от турско робство
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли действията на служебното правителство?
Да
Не, служебното трябва просто да проведе изборите, не да прави толкова назначения
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: