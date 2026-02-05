Шефът на КЕВР: До момента няма постъпили жалби за завишени сметки на тока

© Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски обяви стартирането на проверки по сигналите за завишени сметки за ток в страната.



Първо искам да подчертая дебело, че независимо от факта, че тази проверка беше анонсирана като съвместна такава между Министерството на енергетиката и КЕВР – ние, като независим орган, сме отговорни за определянето на цените и контрола по тяхното прилагане. Тоест, като институция, която отстоява своята независимост, и не сме допускали намеса в определянето на цената на електрическата енергия от страна на изпълнителната власт, така и няма да допуснем намеса в контролната дейност на комисията. Това заяви пред журналисти Младеновски по време на брифинг днес.



Той заяви твърдо, че няма да допуснат намеса в контролната дейност на комисията. "По закон компетентността по контрол върху прилагането на цените на КЕВР като ролята на Министерство на енергетиката се свежда единствено до проверка за техническото състояние на мрежата и няма отношение по прилагането на цените", каза още председателят на КЕВР.



Чрез разпоредените проверки ще се проследява: информация за фактурите, сравнявайки ги със съпоставим период през предходната година; правоприлагане на цените и отчетния период; превалутиране на сметките и дали закупената енергия съответства на фактурираната през периода.



Пламен Младеновски заяви, че при установяване на нередности КЕВР ще действа безкомпромисно в санкциите към електроразпределителните дружества. Но подчерта, че няма изменение в цената на тока от 1 януари тази година.



"До момента съм разписал над 100 наказателни постановления за милиони левове на електроразпределителните дружества. "Информацията за тези завишени сметки идва от "еуфорията, която е настанала в социалните мрежи и медиите“. Засега в КЕВР броят на получените жалби е 0. За да съм по-коректен - до вчера, тъй като днес все още не съм проверил пощата си“, коментира той.