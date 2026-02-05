ИЗПРАТИ НОВИНА
Шефът на КЕВР: До момента няма постъпили жалби за завишени сметки на тока
Автор: Елена Николова 17:25Коментари (0)279
©
Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски обяви стартирането на проверки по сигналите за завишени сметки за ток в страната.

Първо искам да подчертая дебело, че независимо от факта, че тази проверка беше анонсирана като съвместна такава между Министерството на енергетиката и КЕВР – ние, като независим орган, сме отговорни за определянето на цените и контрола по тяхното прилагане. Тоест, като институция, която отстоява своята независимост, и не сме допускали намеса в определянето на цената на електрическата енергия от страна на изпълнителната власт, така и няма да допуснем намеса в контролната дейност на комисията. Това заяви пред журналисти Младеновски по време на брифинг днес.

Той заяви твърдо, че  няма да допуснат намеса в контролната дейност на комисията. "По закон компетентността по контрол върху прилагането на цените на КЕВР като ролята на Министерство на енергетиката се свежда единствено до проверка за техническото състояние на мрежата и няма отношение по прилагането на цените", каза още председателят на КЕВР.

Чрез разпоредените проверки ще се проследява: информация за фактурите, сравнявайки ги със съпоставим период през предходната година; правоприлагане на цените и отчетния период; превалутиране на сметките и дали закупената енергия съответства на фактурираната през периода.

Пламен Младеновски заяви, че при установяване на нередности КЕВР ще действа безкомпромисно в санкциите към електроразпределителните дружества. Но подчерта, че няма изменение в цената на тока от  1 януари тази година.

"До момента съм разписал над 100 наказателни постановления за милиони левове на електроразпределителните дружества. "Информацията за тези завишени сметки идва от "еуфорията, която е настанала в социалните мрежи и медиите“. Засега в КЕВР броят на получените жалби е 0. За да съм по-коректен - до вчера, тъй като днес все още не съм проверил пощата си“, коментира той.


Още по темата: общо новини по темата: 5
05.02.2026 Експерт за високите сметки на тока: Електромерите мерят количество енергия, не зависи от еврото
04.02.2026 Велислава Делчева: Получихме сигнал от пенсионер със сметка от около 280 евро при минимална пенсия от 340 евро
04.02.2026 Корнелия Нинова: ЕРП-тата се държат като кожодери
04.02.2026 Енергиен експерт: Не можем да твърдим, че има някаква масовост на завишени сметки за ток
04.02.2026 Омбудсманът с препоръка до КЕВР и енергийното министерство за проверка на сметките за ток






Още новини от Национални новини:
Извънредно: Пожар изпепели плажен бар в Слънчев бряг
17:24 / 05.02.2026
Евакуираха животни от ферма в Неделино заради циклона
16:58 / 05.02.2026
КНСБ алармира: Губим работни места
16:47 / 05.02.2026
8-годишно момче било изпратено от майка си да живее с "рейнджърит...
15:55 / 05.02.2026
Сформираха кризисен щаб в Неделино заради дъждовете
16:12 / 05.02.2026
Христанов за "Петрохан": Операция, характерна за отрядите на Таки...
15:16 / 05.02.2026

