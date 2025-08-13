ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шефът на ГИТ: Инспекторките при разследване на инциденти виждат гледки, които дълго не биха могли да забравят
Тя подчерта, че проверките за нарушения на трудовото законодателство не спират и през лятото. Работи се и за превенция на възникването на трудови злополуки.
Най-рисков в това отношение остава строителният сектор, където се прилагат извънредни проверки.
Проверки целогодишно има и в ресторантьорския и хотелиерския бранш, защото е рисков както за недекларирания труд, така и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. През лятото съсредоточаваме усилия върху сезонните обекти по морските курорти, каза Асенова.
Апелирам работещите да работят на трудов договор с ясно посочени в него условия на труд, защото само той им гарантира трудови и осигурителни права, каза Асенова. Инспекторите по труда са извършили 4100 проверки в ресторантьорството и хотелиерството, като установените нарушения са 18 368 при 19 441 за същия период на 2024 г., съобщи тя.
Въвеждането на нови облекчения при т.нар. еднодневни трудови договори няма да е за сметка на контрола от Инспекцията по труда, каза ръководителят на ведомството.
От началото на годината са извършени 2410 проверки, при които са установени 8310 нарушения, каза Асенова. От тях 5450 се отнасят до осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд. Броят на нарушенията, свързани с осъществяването на трудовите правоотношения е 2838. Установените случаи на работа без трудов договор са 119, посочи тя.
"При около 250 000 регистрирани предприятия, инспекторите по труда, които осъществяват контрол, са едва 350. Независимо от това са извършени 30 644 проверки и са установени почти 119 000 нарушения. Стремим се постоянно да организираме надграждащи обучения, както и въвеждащи такива за новоназначените инспектори. По този начин се опитваме да подобряваме и надграждаме професионалната квалификация на инспекторите по труда, за да са подготвени за предизвикателствата, които произтичат от работата им".
"Заради спецификата на работата малко от новоназначените инспектори по труда се задържат за повече от една година. Работата на инспектора по труда не може да се вмъкне в рамките на обикновения държавен служител. Инспекторите по труда са на разположение 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. В голяма част от получените сигнали от националния телефон 112 за настъпили инциденти, инспекторите по труда са сред първите пристигнали контролни органи. Преобладаващата част от числения състав на ГИТ е от жени инспектори, които при разследване на инциденти виждат гледки, които дълго не биха могли да забравят", заявява Асенова.
