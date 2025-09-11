ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шефката на ЕЦБ: България ще има право на глас, както всяка друга страна в еврозоната
Същевременно тя изрази увереност, че приемането на еврото ще донесе значителни ползи за България, като същевременно посочи важността на правилното управление на прехода към новата валута.
По време на пресконференцията Лагард изрази удовлетворението си, че България ще стане част от общата европейска валутна зона и приветства присъединяването на Димитър Радев, управителя на Българската народна банка, към Управителния съвет на ЕЦБ като наблюдател до фактическото членство на страната от 1 януари.
Лагард подчерта, че с този ход България ще получи право на глас по важни решения за монетарната политика и икономическата стабилност на еврозоната.
Тя припомни, че когато други страни са преминавали към еврото, "в началото имаше притеснения относно ефекта от промяната". "Въпреки това еврото е довело до значителни ползи, улеснявайки търговията и бизнесите, като е премахнало нуждата от валутни обменни курсове и е увеличило мобилността на хората. Сега България ще бъде част от пазар с 350 милиона потребители, което ще открие нови възможности за инвестиции и растеж", добави тя.
Президентът на ЕЦБ отбеляза, че в процеса на преминаване към еврото е възможно да се срещнат случаи, в които търговците да се опитат да увеличат цените поради променената валута. Тя подчерта, че България вече е предприела мерки за осигуряване на управляем преходен период, като от август е въведено двойното обозначаване на цените – както в лева, така и в евро. Така потребителите могат да проверят дали превалутирането е коректно. Лагард призова българските власти да гарантират стриктното спазване на правилата за правилно преминаване.
"България ще има право на глас, както всяка друга страна в еврозоната, и ще може да участва активно в обсъжданията за монетарната политика на Европейската централна банка“, каза Лагард. Тя изрази увереност, че България ще допринесе значително за съвместното вземане на решения и поддържането на стабилността на финансовата система.
