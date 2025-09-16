ИЗПРАТИ НОВИНА
Сашо Диков: Моето огромно желание е да изберат Кошлуков, за да се види докъде може да стигне търпението на хората
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:51Коментари (2)1480
Какво ли не ще измислят "здравите сили", само и само да остане Емил Кошлуков на поста. Всичко може да се очаква от Административния съд-София във връзка с процедурата за избор на генерален директор на БНТ - както мотаеше решението си три години и половина, може още толкова да се мотае.

Това каза пред БНР журналистът Сашо Диков, който беше един от кандидатите в предходния конкурс за генерален директор на БНТ.

"Процедурата е фарс, СЕМ не е регулатор, а партиен придатък, който превърна безсилието си в театър на абсурда", каза Диков в обяснение на отказа си да участва в настоящия конкурс, кандидатурите за който бяха приети от СЕМ до 12 септември. След което журналистът уточни, че това е цитат от писмото на Емил Кошлуков до СЕМ, публикувано часове преди да подаде документите си за конкурса за нов мандат като генерален директор на БНТ.

"Волен Сидеров даде отговора на това преди година, като каза в интервю пред мен, че (преди Кошлуков да бъде избран за първи мандат на поста) му се е обадил Бойко, че Делян Пеевски е помолил Емил Кошлуков да стане директор на БНТ. ... Постъпките на Кошлуков се определят от това, че той е кандидатът на Пеевски. Той очакваше СЕМ да се изплаши, както се уплаши преди три години и половина и не посмя да обяви нова процедура, сега обаче, след като не се уплаши СЕМ, някой, който трябва, очевидно, че каза на Кошлуков да отиде и да си подаде документите за конкурса. Моето огромно желание е да го изберат, за да се види докъде може да стигне търпението на хората".







+1
 
 
Плачи Сашко,че кокалчето е голямо!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

