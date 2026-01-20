© ФОКУС ГЕРБ няма да се бори с господин Радев и с неговия политически субект. ГЕРБ ще остави на г-н Радев да се бори с реалността. Това заяви заместник- председателят на ПГ на ГЕРБ Деница Сачева по отношение на обявената от вчера оставка от президентът Румен Радев, предаде репортер на ФОКУС.



“Докато в летенето е важен пилотът, в политиката е екипът", каза още тя.



Сачева заяви, че вчерашното изявление на Радев не съдържа конкретика нито по отношение на неговите намерения, нито по отношение на евентуалната негова платформа.



“Искам само да ви припомня, че тогава, когато бяха консултациите, аз се явих при него и казах, че имам чувството, че влизам в най-голямата политическа централа в страната. Виждате, че само няколко седмици по-късно от инкубатора на политически партии имаме заявка за нов политически субект и очакваме да видим какво ще бъде предложено, защото времето на моралните монолози и на церемониите приключи. Радваме се, че на терен ще можем да видим нещо по-конкретно по отношение на програма, по отношение на екип и всички неща, които са свързани с реалната политика и с реалното управление, защото там се доказват кой може и кой не може всъщност да работи за България", каза депутатът.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.