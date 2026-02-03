ИЗПРАТИ НОВИНА
СГС замени условната присъда на прокурорския син с 1 година и 8 месеца ефективен затвор
Автор: Марияна Стойчева 16:26
©
Софийският градски съд постанови ефективно наказание "лишаване от свобода" за подсъдимия Васил Михайлов, по-известен като "прокурорският син от Перник", след като отмени постановената от първата инстанция условна присъда по дело за отправена закана с убийство срещу бившата му партньорка, показва справка на сайта на съда. 

Решението е постановено на 21 януари 2026 г. от XVII въззивен наказателен състав на Софийския градски съд, който разгледа делото като втора инстанция след обжалване на присъдата на Софийския районен съд.

Първоначално районният съд е признал подсъдимия за виновен, че на 28 октомври 2022 г. в Перник е отправил закана с убийство, придружена с физическо насилие, но е наложил една година лишаване от свобода с отложено изтърпяване, тоест условна присъда.

След протест на прокуратурата и жалби от страна на пострадалата, въззивният съд е извършил цялостна проверка на делото и е приел, че наложеното наказание не постига целите на закона, като е изменил крайния резултат.

Coфийcĸият гpaдcĸи cъд е определил Михайлов да излежи ефективна присъда година и осем месеца за закана за убийство към бившата си приятелка Боряна Рангелова, като е отменил отлагането на изтърпяването, постановено от първата инстанция. Така наказанието следва да бъде изтърпяно ефективно. 

Припомняме ви, че Михайлов се издирва от юни 2025 г. 

По делото е установено, че между подсъдимия и пострадалата е съществувала конфликтна връзка, белязана от напрежение и скандали, като в инкриминираната нощ подсъдимият е отправил думи, възприети от съда като реална закана за живота ѝ, придружени с удари по лицето.

Съдът приема, че отправените думи са могли да породят основателен страх за осъществяване на заканата, което представлява престъпление по Наказателния кодекс. Свидетелски показания, експертизи и останалите доказателства по делото подкрепят извода за извършеното деяние.

Решението е постановено в публично заседание от състав с председател съдия Снежина Колева и членове Мария Кавракова Аршева и Петър Сантиров по въззивно наказателно дело от общ характер № 2712/2025 г. на Софийски градски съд.


