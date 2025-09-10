ЗАРЕЖДАНЕ...
Рядък случай! Българин избра Русия за свой нов дом
Случаят е възможен благодарение на президентски указ № 702 от 19 август 2024 г., който предоставя хуманитарна подкрепа на чужденци, споделящи традиционните духовно-нравствени ценности на Русия, съобщава "Аргументи и факти“.
По информация на изданието, Илиев е решил да се установи в Русия след инцидент на летище София, където е бил разпитан от полицията след участие в Парада на победата в Москва.
Според данни на миграционните власти, през първата година от действието на указа са постъпили близо 2000 заявления от чужденци, като около 1300 вече са получили положително решение. В Приморския край са подадени 51 молби – предимно от граждани на Южна Корея, както и от Австралия, Германия, САЩ и Полша. До момента са одобрени 17 заявления.
Георги Илиев планира да започне работа в строителството или като шофьор във Владивосток, както и да създаде семейство.
От миграционната служба напомнят, че заявления за временно пребиваване могат да се подават както в Русия, така и чрез нейните дипломатически представителства в чужбина.
