ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:41Коментари (0)77
©
Все повече чужденци се освобождават от недвижимите имоти, които закупиха у нас през последните две десетилетия. Само за първото полугодие на 2025 г. БНБ отчита отлив от 10.8 млн. евро от този вид инвестиции. За сравнение, за периода януари – юни 2024 г. отрицателният нетен поток беше едва 1.1 млн. евро.

От години именно руските граждани заемат водещо място сред чужденците, които продават имоти в България. Тенденцията започна още през 2017–2018 г., когато сриващата се рубла и повишените лихви по заемите в Русия направиха почивките у нас по-малко изгодни за тях.

Ковид пандемията, войната в Украйна и последвалите санкции само ускориха процеса. Липсата на директни полети вече четвърта година и високите транспортни разходи през Турция са сериозна бариера за руските собственици. Допълнителна трудност създават и визовите режими.

Все по-често брокери съобщават, че и граждани на Обединеното кралство продават своите български имоти. За разлика от руснаците, които предпочитаха ваканционни апартаменти по морето, британците масово купуваха къщи с дворове във вътрешността на страната, предава сайтът Сега.

Причините за продажбите са Брекзит, защото напускането на ЕС доведе до несигурност около визи, права на пребиваване и възможни законодателни промени. Също така България вече не е толкова евтина дестинация за тях. Много британци купиха имоти преди кризата от 2010 г., когато цените паднаха. Днешният ръст в стойността на жилищата ги стимулира да продадат с печалба.

През април тази година Великобритания ограничи свободния достъп за българи, които пътуват с туристическа цел – вече се изисква предварително електронно разрешително. Макар България да осигури облекчен достъп на британци чрез електронни гейтове по летищата, мнозина чужди собственици остават предпазливи.

Според експерти, сегашната вълна на продажби може да отвори нови възможности за български купувачи, но същевременно поставя въпроси за бъдещата роля на чуждестранните инвестиции на нашия имотен пазар.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Шефът на НСИ получи заплаха по имейл
21:19 / 18.09.2025
Камера за скорост на тераса, има обяснение
21:09 / 18.09.2025
Гергана Гунчева: Големият мъж ми показа различни пръсти, нали е н...
20:05 / 18.09.2025
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка
20:13 / 18.09.2025
Проф. Герджиков: Управляващите държат здраво юздите
19:02 / 18.09.2025
Починалият тази сутрин полицай е брат на кмета на Бистрица
19:08 / 18.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Тенис от Пловдив и региона
Първа лига сезон 2025/26
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Есенен базар "Капана"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: