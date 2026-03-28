Задържана е жена с руско гражданство след сигнал, че предлага по 30 евро за гласуване в полза на конкретна политическа партия преди предстоящите избори. Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

Сигналът е получен по електронната поща на ОДМВР - Стара Загора, след което е започната проверка по случая.

При претърсване на адреса, на който живее задържаната, са открити и иззети списъци с избирателни секции на територията на община Стара Загора. Срещу всяка секция са били отбелязани конкретен брой гласове за една политическа партия. На място са намерени и банкноти в евро с различен номинал. 

Случаят е докладван на Районна прокуратура Стара Загора, като работата по разследването продължава.

Припомняме ви, че по-рано днес Кандев обяви, че е арестуван кметът на село Овчарово, община Търговище. По данни на полицията Себахатин Зюлкярниев е раздавал суми от 30 и 40 евро на жители на селото, за да гласуват за определена политическа партия на предстоящите избори. При обиските униформените намерили в две жилища близо 3620 евро, както и множество списъци с имена.