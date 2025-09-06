© Днес България отбелязва 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Въпреки важността на датата, посолството на Руската федерация в България не публикува поздравление за празника. Вместо това московската мисия се похвали с нов безпилотен трамвай, който ще се движи в Москва.



Под публикацията в социалните мрежи редица български граждани попитаха защо липсва поздрав за Деня на Съединението, но отговор от руската страна няма.



Политическите наблюдатели отбелязват, че подобна позиция не е изненада. Русия исторически е била против обединението на България заради имперските си интереси на Балканите. Според историческите сведения Кремъл е подстреквал Османската империя и съседни държави да атакуват младата българска държава, а през 2022 г. официално включи България в списъка на неприятелските държави.



В контраст с Русия, всички държави от Европейския съюз почетоха празника, а посолството на САЩ публикува следното съобщение:



"Честит Ден на Съединението, България! Днес Посолството се присъединява към българския народ в отбелязването на Деня на Съединението – силен символ на националното единство и устойчивост."



Поздравления отправи и Украйна, която вече четвърта година води борба срещу руската агресия. В публикацията на украинското посолство се казва:



"Честит Ден на Съединението на България!



На 6 септември 1885 година България показа на света, че истинската сила се ражда от единството и от непоколебимия стремеж към свобода и независимост.



Обединението и единството е ключът към мира и просперитет, и отговор на предизвикателствата в днешните сложни геополитически реалии.



‘Съединението прави силата’ е мото на България. И точно за това работят Украйна, България и нашите съюзници и стратегически партньори.



Честит празник на приятелския български народ!"



Съединението на България остава ключов символ на националното единство и стремежа към независимост, а позициите на различните държави показват колко важна остава тази историческа дата в съвременната геополитика.