|Румяна Георгиева: Глобата не ни превъзпитава в правилните нагласи – тя просто ни санкционира
Според проучване, проведено от самата нея миналата година сред 200 деца на възраст около 10 години, 30% от тях не слагат колан на задната седалка в автомобила. "Техните родители не ги карат да си слагат коланите. Защо не ги карат – заради чувството за вечност. Ние сме абсолютно сигурни, че на нас това не може да се случи“, коментира Георгиева.
Безопасността на пътя минава през формиране на отговорно гражданско самосъзнание, категорична бе тя. "Ако винаги сме с мисълта, че глобата ще регулира поведението ни, това е погрешна практика, тъй като тя не ни превъзпитава в правилните нагласи – тя просто ни санкционира, когато вече сме извършили нарушение. Личният пример е един от най-добрите възпитателни инструменти в ръцете на родителите и учителите. Няма как да говорим на децата ни за пътна безопасност и след това "Хайде сега тук за малко – няма да слагаш колана, тук може“. Другото нещо, с което вярвам, че въздействаме, е позитивният подход. Той е ключов в изграждането на правилни нагласи“, смята Георгиева.
Целта на гражданската инициатива "Пътят на промяната“ е да формира една критична маса граждани, които да осъзнават своята отговорност на пътя. "Тази критична маса може да упражнява натиск върху патологичните нарушители. Моята визия е да се обучат повече учители по нашата методика. Кръстили сме обучението "Пътят на промяната – емоционална интелигентност и пътна безопасност“, именно защото мислим, че липсата на емоционална интелигентност на пътя е един от ключовите проблеми. Това е абсолютно различен подход към темата за пътната безопасност, в който се опитваме да възпитаваме и да изграждаме мислещи млади хора. Как да научим децата да мислят на тема "Път“, ако не им даваме възможност да се изкажат и мислят, ако им кажем просто "Това е правилно, това е грешно“?, коментира Румяна Георгиева.
Тя сподели, че не получава подкрепа от страна на държавата в усилията й за повишаване на пътната безопасност. "Осъзнах, че пътят ще е по-бавен, отколкото на мен ми се иска. Ще се радвам на всяка стъпка и покана. До известна степен срещам подкрепа от страна на институциите. Тя се изразява в подкрепата на Столична община за един проект по програма "София град на младите и активните“ миналата година, с покана от страна на Министерство на образованието и науката за среща с всички РУО, където представих инициативата, така, че конкретни училища да се свържат за обучения, с няколко срещи и комуникация с Държавната агенция за пътна безопасност“, допълни Георгиева.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
