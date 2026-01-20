ЗАРЕЖДАНЕ...
|Румен Радев внесе оставката си в КС
Сега тя трябва да бъде одобрена. В основния закон обаче не е посочено в какъв срок конституционните съдии трябва да се произнесат, но според екперти финалното решение би трябвало да отнеме не повече от седмица.
След като оставката на държавния глава бъде потвърдена, вицепрезидентът Илияна Йотова ще изпълнява длъжността президент до края на мандата - 21 януари 2027 г.
Тя ще продължи процедурата с формиране на служебно правителство и насрочване на парламентарни избори.
