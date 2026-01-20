ИЗПРАТИ НОВИНА
Румен Радев ще депозира оставката си пред Конституционния съд
Автор: Десислава Томева 07:54
©
Очаква се днес президентът да депозира оставката си пред Конституционния съд. Това стана ясно след вчерашното последно обръщение на Радев към нацията, в което той обяви намерението си да напусне поста си.

"Утре ще депозирам своята оставка от поста президент на Република България. Държа да отбележа, че за тези 9 години - президент и вицепрезидент можем да работим ефективно и в синхрон, обединени в обща цел", коментира Радев.

Няма законов срок, в който КС да разгледа молбата на президента, но се очаква това да стане максимално бързо.

След освобождаването на Радев функциите на държавен глава до края на мандата, който приключва на 22-ри януари догодина, ще поеме вицепрезидентът Илияна Йотова.

За първи път в 33-годишната история на президентската институция държавен глава се оттегля от поста предсрочно.


